الجوازات تتحقق من هوية التائهين والمنوّمين من خلال الخدمات الإلكترونية المتنقلة

تواصل- واس:

عملت المديرية العامة للجوازات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال فرق الخدمات الإلكترونية المتنقلة على التحقق من هوية التائهين في مراكز إرشاد التائهين، والمنومين.

مستشفيات المشاعر المقدسة:

وذلك في مستشفيات المشاعر المقدسة من ضيوف الرحمن،من خلال أجهزة التحقق من الخصائص الحيوية (البصمة)،ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات المختصة والشريكة ومعالجتها في حينها.

وقبل أيام أعلنت “الصحة” أن قافلة الصحة للحجاج المرضى المنومين من مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وجدة تم تصعيدهم إلى مشعر عرفات.

تصعيد 397 حاجًا وحاجة إلى عرفات

وأوضحت أن العملية تمت لتمكين هؤلاء الحجاج من الوقوف بعرفة وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم في أداء مناسك الحج.

وأضافت الوزارة أنه تم تصعيد 397 حاجاً وحاجة منهم 361 من مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة و36 من المدينة، وجدة، والطائف.

وأكدت أن ذلك تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مسار أمني مخصص لإيصال القافلة إلى المكان المخصص في المشعر.

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