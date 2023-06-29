قصة باكستاني قطع 5 آلاف كم سيرًا على الأقدام لأداء الحج (فيديو)

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كل حاج جاء هنا إلى مكة المكرمة، خلف مجيئه قصة تروى، بغاية واتجاه واحد.

تفاوتت سنون انتظارهم وطرق وصولهم وبعد مسافاتهم، أما عثمان أرشد من باكستان فقد بدأت قصدته قبل 8 أشهر،عندام حزم حقيبته ليبدأ رحلة العمر مشياً على الأقدام.

رحلة إلى مكة المكرمة

واستطاع شاب باكستانى يدعى عثمان أرشد، الوصول إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، حيث قطع آلاف الكيلو مترات سيرا على الأقدام وصولاً إلى أطهر البقاع لأداء فريضة الحج.

وقطع الشاب أرشد، 5400 كم من مدينة أوكارا في باكستان إلى مكة المكرمة، وقال: “إن رحلته كانت طويلة جدا، وواجه خلالها العديد من الصعوبات”.

تهون الصعاب بزيارة مكة وقبر الرسول

وأضاف “لكن ما جعله يكمل رحلته أن وجهته كانت أجمل ويتشوق لرؤية الكعبة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم”.

وبعد وصوله وأدائه مناسك الحج قال إن كل الصعوبات التي واجهته لم تكن تساوي شيئا.

وأضاف أن الرحلة استغرقت 6 أشهر و13 يوما وصفها عثمان برحلة القرب من الله، حيث ملأته محطاتها بتأمل بديع ما خلق سبحانه وصولا إلى طيبة والحرم المكي الشريف.

وبالأمس بدأ ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة.

وتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى “جمرة العقبة”.

المبيت في منى

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة (غدا) قبل غروب الشمس، متوجها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

أعمال يوم النحر

وقد أدى حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال يوم النحر؛ إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام، وكان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

عدد ضيوف الرحمن

في سياق متصل، أوضح وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن عدد ضيوف الرحمن هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 21% من إجمالي الحجاج، ومن الدول الآسيوية غير العربية 63.5% من إجمالي ضيوف الرحمن.

فيما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية غير العربية 13.4%، ومن دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى 2.1%.

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