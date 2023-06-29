قرية تعاقب تاركي صلاة العيد بهذه الطريقة (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، معاقبة غريبة لتاركي صلاة العيد في إحدى القرى التركية.

وأظهر مقطع الفيديو، عقوبة من لم يصلّ صلاة العيد في القرية التي تقع في ولاية بولو شمالي تركيا.

وبحسب ما تم تداوله، يقوم السكان في هذه القرية التركية، بتحديد الأشخاص الذين لم يحضروا لصلاة العيد، بعد ذلك يتم وضعهم في بركة من الماء شديد البرودة.

وتناقل عدد من رواد تويتر أن عدد سكان القرية يبلغ المئات، بمنطقة مودورنو في بولو ، حيث يقوم كبير القرية وأصدقاؤه بمعاقبة الذين لم يحضروا صلاة عيد الأضحى.

وقد حدد كبير القرية 30 شخصًا لم يحضروا صلاة العيد، ولجأوا إلى هذه الطريقة المختلفة كعقاب لهم على تركها.

ويظهر الفيديو حمل شخص تخلف عن صلاة العيد، حيث تم وضعه بالفعل في ماء بارد وسط حشد من سكان القرية.

إنقاذ بقرة:

وقبل أيام انتشر أيضا مقطع فيديو على نطاق واسع في تركيا، يوثق إنقاذ بقرة كانت معدة للأضحية، بعد أن جرفها أحد السيول.

وبحسب ما تم تداوله فقد التقط مقطع الفيديو في مدينة “إغدير”، لبقرة سقطت في قناة مائية وجرفها التيار.

وأظهر الفيديو البقرة وهي غارقة في مساه السيل، والتي كانت معدة كأضحية للعيد لإحدى العوائل.

وقد استعانت العائلة بقائد جرافة، والذي تمكن باحترافية كبيرة من إنقاذها دون إصابتها بأذى.

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