من الإبل إلى الدرونز.. وسائل النقل بالمشاعر المقدسة “رحلات لا تنسى”

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مع تقدم وسائل المواصلات الحديثة، توقف منذ عقود طويلة استعمال الإبل في السفر للمشاعر المقدسة والعودة منها.

حافلات اللوري في المملكة:

وكانت البداية مع حافلة “اللوري” التي تعد من أوائل الحافلات في المملكة التي استخدمت في نقل حجاج بيت الله الحرام.

وحافلات اللوري شاحنات قديمة استخدمت لنقل البضائع، لكن تم استخدامها لاحقا في نقل المسافرين.

النقابة العامة للسيارات:

وفي عام 1368هـ تم إنشاء النقابة العامة للسيارات “الأولى”، واستمرت بالعمل لمدة 4 سنوات حتى صدر الأمر السامي من الملك عبد العزيز آل سعود، بإنشاء النقابة العامة للسيارات “الثانية” تحت إشراف إدارة الإذاعة والحج.

وقد انتقلت مهمة الإشراف عليها إلى وزارة الحج والعمرة بعد تأسيسها لتكون هذه النقابة أبرز جهة تقدم خدمات نقل منظمة للحجاج والمعتمرين.

واستخدمت الوزارة الوسائل الحديثة والملائمة للنقل وفق شروط السلامة ومعايير المحافظة على البيئة.

وتعمل على وضع الخطط التشغيلية لضبط حركة نقل الحافلات المتعلقة بنقل الحجاج والمعتمرين.

وسائل النقل الحديثة:

لا تزال الحافلات الحديثة من أهم وسائل النقل بين المشاعر المقدسة خلال مواسم الحج، حيث بلغ عدد حافلات النقابة العامة للسيارات 19.957 حافلة تسيرها 68 شركة.

قطار المشاعر المقدسة:

في عام 2010 دخل قطار المشاعر المقدسة الخدمة عبر تسع محطات ثلاث في مشعر عرفات وثلاث في مشعر مزدلفة وثلاث في مشعر منى، حيث يقطع المسافة بين منى وعرفات خلال قرابة عشرين دقيقة.

ويتكون أسطول قطار المشاعر المقدسة من 17 قطاراً، تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 72 ألف راكب في الساعة الواحدة.

وقد أسهم في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج في حركته لنقل الحجاج بين مختلف المشاعر المقدسة.

كما دخلت عربات “الجولف” التي تستخدم في نقل الحجاج من ذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة إلى استخدامها من قبل الهلال الأحمر في بعض عمليات الإسعاف.

1000 سكوتر كهربائي بالمشاعر المقدسة:

التقنيات والوسائل الحديثة وصلت هذا العام لإطلاق خدمة تنقل جديدة بين المشاعر المقدسة هي “السكوترات الكهربائية”.

وتساعد السكوترات الكهربائية منسوبي الجهات الحكومية العاملة في الحج على التنقل بسهولة وسرعة داخل المشاعر المقدسة.

وقد تم توفير أكثر من 1000 سكوتر بفئات مختلفة ومنها الفئة رباعية العجلات، وثلاثية العجلات، وثنائية العجلات، لخدمة كبار السن من الحجاج وذوي الإعاقة.

فحص طرق المشاعر المقدسة بالدرونز:

من جانبها بادرت الهيئة العامة للطرق باستخدام الطائرات بدون طيار “الدرونز” لفحص الطرق في المشاعر المقدسة.

وكانت الهيئة العامة للطرق قد أعلنت عن استخدام طائرات الدرون في فحص وتقييم شبكة الطرق في المشاعر المقدسة، بهدف التأكد من سلامة وجودة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

وتعمل هذه التقنية بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق، بالإضافة إلى دور هذه التقنية في فحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق سخرت العديد من التقنيات الحديثة، ومنها تقنيات ومعدات المسح والتقييم التي تبلغ 18 معدة حديثة. كما قامت الهيئة باستخدام تقنية الدرون التي تهدف لأتمتة أعمال المسح، ورفع الجودة، وتمكين اتخاذ القرار.

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