رسالة صوتية من حميدان التركي من داخل أحد السجون الأمريكية.. ماذا قال؟

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نشر تركي حميدان التركي، رسالة صوتية من والده من داخل أحد السجون الأمريكية، حيث يقضي عقوبة بالسجن.

وقدّم في رسالته التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

شكر خادم الحرمين وولي العهد

وقال حميدان التركي، في التسجيل الصوتي الذي نشره نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يقدموه في خدمة الحجيج داعيًا الله أن يتقبل من الجميع، كما شكر كل من يدعو له في سجنه.

كما أوصى حميدان التركي بترديد التكبيرات حتى آخر أيام التشريق، حيث قام بترديدها داعيًا في النهاية أن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال.

تهنئة من والدي #حميدان_التركي في #عيد #الأضحى المبارك … نسأل الله ان يجمعنا به قريبا pic.twitter.com/XGbNVYLRj9 — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) June 29, 2023

رفض الإفراج المشروط

ومؤخرًا، كشف تركي حميدان التركي ابن المواطن حميدان التركي المحبوس في السجون الأمريكية، آخر تطورات قضية والده.

وقال تركي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ” بعد مرور ٤ أشهر منذ جلسة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي، أصدرت اللجنة قرار رفض الإفراج المشروط عن والدي، مع عدم امكانية إعادة التقديم على الإفراج المشروط الا بعد ٣ سنوات”.

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وفي أغسطس الماضي، كشفت ابنة حميدان التركي المواطن المحبوس في السجون الأمريكية، آخر تطورات جلسة الاستماع، من أجل نظر الإفراج المشروط عن والدها.

وردًا على أسئلة البعض حول صدور قرار اللجنة، أكدت ابنة حميدان التركي، أنه لم يصدر قرار لجنة الإفراج المشروط.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” للآن ما فيه أي خبر عن جلسة البرول . . الله يكتب لنا العوض ، الله لا يخيب أملنا يارب”. https://twasul.info/wp-content/uploads/2022/12/MXNoCYb54SMBRjH_.mp4

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