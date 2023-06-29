“عادوا لكفر النعم”.. سكب الحليب مجددا في شوارع لندن (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

ظهرت بريطانيا بوجه صاخب مجددا، لتنتكس على فطرتها وتكفر بالنعم التي أنعم اله عليها بها، حيث قام عدد من الشبان بسكب الحليب في شوارع العاصمة لندن.

سكب الحليب مجددا في لندن:

ووثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام، قيام مواطن بريطاني غاضب بسكب الحليب على رؤوس نشطاء يدافعون عن حقوق البيئة.

جاء هذا بعد إغلاقهم الطرق وتعطيل حركة السير في العاصمة لندن، وبدلا من زجرهم أو اتخاذ إجراء قانوني ضدهم قاموا بسكب الحليب على رؤوسهم.

انتعال البطيخ:

وفي أوقات سابقة وثقت مقاطع فيديو في الغرب ومنها بريطانيا مشاهد لاحتفالات وألعاب تُضحك الحاضرين وتستفز الجوعى وغير الجوعى، يتراشقون بالمحاصيل تارة بآلاف أطنان البرتقال وتارة أخرى بآلاف الأطنان من الطماطم.

وأظهرت المقاطع، مشاهد لآخرين يقيمون مهرجانًا في بحر من الطحين المهدور ويغرقون بعضهم بالبيض، وحين يحتجون على كثرة النعم وانخفاض أسعارها يسكبونها في الشوارع أو يحرقونها.

سكب الحليب على الأرض:

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا مقاطع فيديو توثق استمرار مسلسل هدر النعمة في بريطانيا.

وظهرت في المقاطع، عدد من الأشخاص يقومون بسكب لترات من الحليب على الأرض والدهس عليها، داخل متجر في لندن.

ودخل عدد من المستهلكين، لمتجر كبير في لندن وسكبوا الحليب على الأرض وإحداهن ألقت خطبة زعمت فيها أن هذه المنتجات خطر على البيئة.

إهدار الطعام:

أيضا وثقت المشاهد الحياة المترفة ووفرة الطعام التي جعلتهم يبطرون بالنعمة ويهدرونها، يتقاذفون البيض ويسكبون الحليب في الشوارع ويدهسون البرتقال والطماطم بأرجلهم وجعلوا البطيخ أحذية يلبسونها.

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