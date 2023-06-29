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ولي العهد يتلقى اتصالاً من نظيره الكويتي
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ولي العهد يتلقى اتصالاً من نظيره الكويتي

ولي العهد يتلقى اتصالاً من نظيره الكويتي

ولي العهد يتلقى اتصالاً من نظيره الكويتي
١١:١٩:٢٩ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

تهنئة ولي العهد:

وقد تبادل سمو ولي العهد خلال الاتصال مع سمو ولي عهد دولة الكويت التهاني بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على البلدين والشعب الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وقدم سمو ولي العهد بدولة الكويت التهنئة لقيادة المملكة على حسن التنظيم لموسم حج هذا العام.

وأعرب سمو ولي العهد من جهته عن التهنئة لسمو ولي العهد بدولة الكويت بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وتمنيات سموه لها بالنجاح والتوفيق.

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