هزّ المنازل على بعد 7 كم.. انفجار ضخم بالخرطوم ثاني أيام الأضحى

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كان السودانيون خاصة سكان الخرطوم ، على أمل أن يهنأوا بهدوء في أيام العيد، لكن الاشتباكات أفسدت عليهم فرحة عيد الأضحى.

انفجار ضخم بالخرطوم:

وكان وسط العاصمة السودانية قد شهد اليوم الخميس انفجارا ضخما هز جدران منازل تبعد عنه كيلومترات.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام عيد الأضحى.

ونقلت “وكالة فرانس برس”، عن سكان في الخرطوم بوقوع انفجار ضخم شرق مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم وتصاعد سحب من الدخان.

ونقلت عن شهود يقيمون بعيدا من مكان الانفجار بحوالي سبعة كيلومترات أنهم شعروا باهتزاز في جدران منازلهم.

أول أيام الأضحى:

كما شهد أول أيام العيد أيضا، غارات جوية وتبادلا لإطلاق النار في أم درمان، على الرغم من إعلان كل معسكر على حدة هدنة بمناسبة العيد.

وأفاد شهود في ثاني أيام العيد، أن مقاتلات تابعة للجيش قصفت مواقع تابعة للدعم السريع في حي الفتيحاب جنوب أم درمان.

يذكر أن ملايين من سكان الخرطوم العالقين في العاصمة يعانون من أزمة في التغذية بالتيار الكهربائي وبالمياه في أجواء من الحر الشديد.

ويحتاج 25 مليون شخص في السودان لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.

بينما لجأ أكثر من 600 ألف شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا.

وبحسب ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لاورا لو كاسترو «تعبر كل ثلاثين ثانية خمس أسر (سودانية) الحدود إلى تشاد عبر بلدة أدري».

وكانت تقارير للأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى أفادت بتعرض مدنيين للاستهداف والقتل بسبب اتنيتهم على يد قوات الدعم السريع ومليشيات قبلية متحالفة معها، الامر الذي يذكر بما شهده إقليم دارفور من مآس.

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