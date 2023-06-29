الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
هزّ المنازل على بعد 7 كم.. انفجار ضخم بالخرطوم ثاني أيام الأضحى
أفضل طريقة لتقطيع اللحوم .. و8 نصائح مهمة للحفظ والتخزين
إحباط تهريب 128 ذبيحة من لحوم الأضاحي في جدة (صور)
أهم 10.. تحذير الصحة وعلامات اللحم الفاسد ونقل أكثر من ألف حاج للمستشفيات
تنبيه عاجل من مطار الملك عبد العزيز الدولي لضيوف الرحمن قبل المغادرة
شاهد.. موقف طريف لخروف قبل لحظات من الأضحية بشاة

الرئيسية

 /

دولي

 /

هزّ المنازل على بعد 7 كم.. انفجار ضخم بالخرطوم ثاني أيام الأضحى

هزّ المنازل على بعد 7 كم.. انفجار ضخم بالخرطوم ثاني أيام الأضحى

هزّ المنازل على بعد 7 كم.. انفجار ضخم بالخرطوم ثاني أيام الأضحى
١١:٠٧:١٥ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

كان السودانيون خاصة سكان الخرطوم ، على أمل أن يهنأوا بهدوء في أيام العيد، لكن الاشتباكات أفسدت عليهم فرحة عيد الأضحى.

انفجار ضخم بالخرطوم:

وكان وسط العاصمة السودانية قد شهد اليوم الخميس انفجارا ضخما هز جدران منازل تبعد عنه كيلومترات.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام عيد الأضحى.

ونقلت “وكالة فرانس برس”، عن سكان في الخرطوم بوقوع انفجار ضخم شرق مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم وتصاعد سحب من الدخان.

ونقلت عن شهود يقيمون بعيدا من مكان الانفجار بحوالي سبعة كيلومترات أنهم شعروا باهتزاز في جدران منازلهم.

أول أيام الأضحى:

كما شهد أول أيام العيد أيضا، غارات جوية وتبادلا لإطلاق النار في أم درمان، على الرغم من إعلان كل معسكر على حدة هدنة بمناسبة العيد.

وأفاد شهود في ثاني أيام العيد، أن مقاتلات تابعة للجيش قصفت مواقع تابعة للدعم السريع في حي الفتيحاب جنوب أم درمان.

يذكر أن ملايين من سكان الخرطوم العالقين في العاصمة يعانون من أزمة في التغذية بالتيار الكهربائي وبالمياه في أجواء من الحر الشديد.
ويحتاج 25 مليون شخص في السودان لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.

بينما لجأ أكثر من 600 ألف شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا.

وبحسب ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لاورا لو كاسترو «تعبر كل ثلاثين ثانية خمس أسر (سودانية) الحدود إلى تشاد عبر بلدة أدري».

وكانت تقارير للأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى أفادت بتعرض مدنيين للاستهداف والقتل بسبب اتنيتهم على يد قوات الدعم السريع ومليشيات قبلية متحالفة معها، الامر الذي يذكر بما شهده إقليم دارفور من مآس.

اقرأ أيضا

معارك طاحنة بالخرطوم ونهب للمتاجر في ولايات سودانية بعد انتهاء الهدنة

الكلمات الدلالية:
الخرطوم الدعم السريع السودان انفجار

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. تعطل المواقع الإلكترونية لمجلسي النواب والوزراء ووزارة الخارجية وجهاز الأمن في أوكرانيا

عاجل.. تعطل المواقع الإلكترونية لمجلسي النواب والوزراء ووزارة الخارجية وجهاز الأمن في أوكرانيا

٠٦:٤٣ م، الأربعاء، ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
الأمم المتحدة: أكثر من 191 ألف قتيل ضحايا الحرب في سوريا

الأمم المتحدة: أكثر من 191 ألف قتيل ضحايا الحرب في سوريا

٠٢:١٦ م، الجمعة، ٢٢ أغسطس ٢٠١٤
السودان اليوم.. هدوء حذر في الخرطوم بعد أن تجددت الاشتباكات بالصباح

السودان اليوم.. هدوء حذر في الخرطوم بعد أن تجددت الاشتباكات بالصباح

١٢:٣٨ م، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
ألمانيا تفرض حجراً صحياً على الوافدين من هذه الدولة

ألمانيا تفرض حجراً صحياً على الوافدين من هذه الدولة

٠٩:١٠ ص، الأحد، ١٩ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *