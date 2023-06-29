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مواقيت الصلاة ثاني أيام التشريق.. 8 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة
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مواقيت الصلاة ثاني أيام التشريق.. 8 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ثاني أيام التشريق.. 8 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ثاني أيام التشريق.. 8 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة
١١:٢٩:٣٧ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ثاني أيام التشريق ، ليوم الجمعة 12 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 30 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:07، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:04 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:06 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ثاني أيام التشريق

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:15

المدينة – 4:05

الرياض – 3:37

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:57

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:46

الرياض – 3:19

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:07

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:45

الرياض – 8:17

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