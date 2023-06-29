أهم 10.. تحذير الصحة وعلامات اللحم الفاسد ونقل أكثر من ألف حاج للمستشفيات

تواصل – فريق التجرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

تنبيه للمواطنين والمقيمين.. الصحة : لا تتجاوز هذا القدر من اللحوم بعيد الأضحى

لا شك أن الإقبال على تناول اللحوم يكون كبيرا في أيام عيد الأضحى، حيث وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمواطنين والمقيمين، لتفادي أضرار اللحوم الحمراء.. المزيد هنا

تحذير من مادة خطيرة تدخل في صناعة مشربات الدايت الغازية

يحذر خبراء الصحة من من مادة خطيرة تدخل في صناعة المشروبات الغازية، وتسبب الإصابة بمرض السرطان.. المزيد هنا

بعد قيام متطرف سويدي بحرقه.. بوتين: عدم احترام القرآن جريمة

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على واقعة إهانة القرآن الكريم في السويد، بظهوره في فيديو يحتضن المصحف الشريف، خلال زيارته لمدينة دربند الروسية.. المزيد هنا

شاهد.. اقتحام السفارة السويدية في العراق ردًا على إهانة المصحف الشريف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتظاهرات غاضبة أمام السفارة السويدية في العراق، حيث تظاهر المئات رفضًا لتصريح السلطات السويدية لمتطرفين بحرق وإهانة المصحف الشريف.. المزيد هنا

في عيد الأضحى.. الغذاء والدواء توضح علامات اللحم الفاسد

حددت هيئة الغذاء والدواء بعض العلامات الدالة على فساد اللحوم، لاسيما في عيد الأضحى المبارك، والإقبال على تناول وتخزين اللحوم.. المزيد هنا

لمدة 3 أيام.. الداخلية تعلن عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة.. المزيد هنا

لم يلتزموا بتعليمات “الصحة”.. المستشفيات تستقبل 1098 حاجا وحاجة وتُحذر من هذا الأمر

تواصل وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل.. المزيد هنا

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق (فيديو)

يواصل ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة.. المزيد هنا

المفطح في المقدمة.. تعرف على وجبتك المفضلة في عيد الأضحى

لعيد الأضحى مذاقه ورونقه الخاص في الاحتفال، خاصة فيما يتعلق بالوجبات والأكلات الشعبية، التي تحظى المملكة بعدة أكلات شعبية محببة لدى الجميع ومنها:.. المزيد هنا

نيابة عن خادم الحرمين..ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. المزيد هنا