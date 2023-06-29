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تنبيه عاجل من مطار الملك عبد العزيز الدولي لضيوف الرحمن قبل المغادرة

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تنبيه عاجل من مطار الملك عبد العزيز الدولي لضيوف الرحمن قبل المغادرة

تنبيه عاجل من مطار الملك عبد العزيز الدولي لضيوف الرحمن قبل المغادرة

تنبيه عاجل من مطار الملك عبد العزيز الدولي لضيوف الرحمن قبل المغادرة
١٠:٢٣:٠١ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وجه الملك مطار الملك عبد العزيز الدولي عدة تنبيهات لضيوف الرحمن قبل مغادرة البلاد.

مطار الملك عبد العزيز الدولي:

وكتب الحساب الخاص للمطار على تويتر :” أخي الحاج.. قبل النداء الأخير تعرّف على أهم إجراءات رحلة المغادرة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي من خلال الرابط التالي(هنا).

ونشر المطار عدة خطوات إرشادية من المسموح والغير مسموح به أثناء المغادرة ومنها:

1-غير مسموح بأمتعة مستديرة وغير مرتبة.
2- أيضا غير مسموح حقائب ملفوفة بقطع قماش.

3- حقيبة مربوطة بالحبال.

4- ـ أمتعة ذات أحزمة طويلة.

5- حاملات الأمتعة القماشية.

6- الوزن مخالف لاشتراطات الناقل الجوي.

المسموح به:

1-يجب أن تحتوي الأمتعة على جهة واحدة مسطحة على الأقل.

2- متوافقة مع اشتراطات الناقل الجوي.

3- شحن عبوة واحدة فقط من ماء زمزم.

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الكلمات الدلالية:
المغادرة تنبيه عاجل ضيوف الرحمن ماء زمزم مطار الملك عبد العزيز الدولي

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