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شاهد.. موقف طريف لخروف قبل لحظات من الأضحية بشاة

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شاهد.. موقف طريف لخروف قبل لحظات من الأضحية بشاة

شاهد.. موقف طريف لخروف قبل لحظات من الأضحية بشاة

شاهد.. موقف طريف لخروف قبل لحظات من الأضحية بشاة
١٠:٠٤:٥٨ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مبادرة خروف للدفاع عن زوجته في عيد الأضحى المبارك داخل أحد المنازل في المملكة.

خروف يدافع عن زوجته

وظهر عدد من الشبان يحاولون الإمساك بزوجة خروف لذبحها في العيد، إلا أن الخروف الذكر تدخل وطاردهم وأعادها إلى حظيرته بعد مطاردته للشبان داخل المنزل في مشهد طريف.

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو فيديو متداول لحظة إخراج عجل من بئر سقط فيها، بعد أن فر من صاحبه الذي كان يتجهز لذبحه بمناسبة عيد الأضحى.

إخراج عجل من داخل بئر

وأظهر المقطع، الذي تم توثيقه في منطقة قوزانلي بولاية أضنة التركية، لحظة إخراج العجل حيا من داخل البئر.

سقوط عجل من فوق مبنى

كذلك وثق مقطع فيديو عن لحظة سقوط “عجل مكبل” من أعلى عمارة سكنية في مصر.

ويظهر الفيديو العجل وهو معلق فوق سطح العمارة قبل أن يسقط على الأرض دون أن يحرك ساكنا.

وأسرع عدد من الأشخاص نحو العجل في محاولة لمعرفة حالته، لكنه – فيما يبدو – كان قد نفق.

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في سياق متصل، وثق مقطع فيديو لحظة هروب ثور في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين.

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خروف خروف العيد خروف يدافع عن زوجته عيد الأضحى

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