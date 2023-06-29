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ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في المدينة ومروّج مخدرات بجدة
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ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في المدينة ومروّج مخدرات بجدة

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في المدينة ومروّج مخدرات بجدة

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في المدينة ومروّج مخدرات بجدة
٠٩:٤٠:٢٦ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.

المضبوطات:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ضبطت (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (6) مقيمين من الجنسية اليمنية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

الإبلاغ عن الحالات

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ترويج مخدرات

على الجانب الآخر، قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيم مخالف لنظام العمل من الجنسية اليمنية، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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اخبار السعودية المدينة المنورة تهريب مخدرات جدة

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