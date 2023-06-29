هدم منزلها 5 مرات وغاب عنها 6 من أبنائها.. حاجة فلسطينية لا تعرف الانهزام

تواصل- واس:

معاناة تلو أخرى عاشت مرارتها الفلسطينية لطيفة محمود ناجي أبو حميد، فبعد ما فقدت زوجها واثنين من أبنائها، إضافة إلى أسّر 4 من أولادها، أضحت حياتها لا تطاق.

الحاجة الفلسطينية:

ولأن المصائب لا تأتي فُرادى، استمرت معاناة الفلسطينية لطيفة، بهدم منزلها خمس مرات ومصادرة أرضها، ومع ذلك واجهت معاناتها المتكررة بروح وعزيمة لا يعرف لها الوهن طريقًا.

وها هي الحاجة لطيفة في المشاعر المقدسة تؤدي مناسكها ضمن ذوي الشهداء لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة 1444هـ.

دخول الحرم المكي:

تقول الحاجة لطيفة في تصريح لـ”واس”: “إن الله -جل وعلا- أعطاني 10 شباب، ولكن أغلبهم ذهبوا؛ وأنها ومنذ دخولها للحرم المكي دعت الله -عز وجل- للأسرى والشهداء الفلسطينيين، وأن يديم الله نعمة الأمن والأمان على المملكة والعالم الإسلامي، مقدمةً شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لاستضافتها ضمن البرنامج برفقة اثنين من أولادها”.

وأشادت بتظافر الجهود وتسابق الجميع نحو خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين خصوصًا وحجاج بيت الله عمومًا.

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