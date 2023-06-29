الشؤون الطبية بحرس الحدود تسعف حاجًا إيرانيًا

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قامت الشؤون الطبية بحرس الحدود بتقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة لحاج من الجنسية الإيرانية بعد تعرضه لحالة إجهاد وألم بالظهر في مكة المكرمة بمشعر منى، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إسعاف حاج إيراني

يذكر أن حرس الحدود يشارك بكوادر صحية مجهزة لتقديم الرعاية الطبية للحجاج والمشاركين في مهمة الحج، ويسعى جاهداً لتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم خلال أدائهم للمناسك في المشاعر المقدسة.

وأدى ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة اليوم الخميس رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة.

ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).

المبيت في منى

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة (غدا) قبل غروب الشمس، متوجها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

أعمال يوم النحر

وقد أدى حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال يوم النحر؛ إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام، وكان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

عدد ضيوف الرحمن

في سياق متصل، أوضح وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن عدد ضيوف الرحمن هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 21% من إجمالي الحجاج، ومن الدول الآسيوية غير العربية 63.5% من إجمالي ضيوف الرحمن.

فيما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية غير العربية 13.4%، ومن دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى 2.1%.

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