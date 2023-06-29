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تنبيه للمواطنين والمقيمين.. الصحة : لا تتجاوز هذا القدر من اللحوم بعيد الأضحى
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تنبيه للمواطنين والمقيمين.. الصحة : لا تتجاوز هذا القدر من اللحوم بعيد الأضحى

تنبيه للمواطنين والمقيمين.. الصحة : لا تتجاوز هذا القدر من اللحوم بعيد الأضحى

تنبيه للمواطنين والمقيمين.. الصحة : لا تتجاوز هذا القدر من اللحوم بعيد الأضحى
٠٩:٠٦:١٦ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لا شك أن الإقبال على تناول اللحوم يكون كبيرا في أيام عيد الأضحى، حيث وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمواطنين والمقيمين، لتفادي أضرار اللحوم الحمراء.

تناول اللحوم في الأضحى:

وقالت الوزارة : عند الطبخ، يجب التأكد من استواء الطعام بشكل جيد، وعدم وصوله لدرجة الاحتراق، واستبدال الملح بالدارسين والفلف الأسود والليمون.

وتابعت: أضف السلطة إلى وجبتك، لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة وتشعرك بالشبع.

مقدار تناول اللحوم اليومي:

ونبهت الوزارة بألا يتجاوز تناول الشخص اللحوم أكثر من وجبة في اليوم، لأن الاحتياج اليومي للحوم يعادل 70 – 90 جرامًا.

كما عددت فوائد اللحوم الحمراء وأضرارها، حيث تتمثل فوائدها في كونها:
1-مصدرا جيدا للبروتين الذي يساعد في بناء الجسم والعضلات.

2- غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والزنك وفيتامينات ب.

3- كما أنها أحد المصادر الرئيسية لفيتامين B12.

أضرار اللحوم الحمراء:

وأوضحت أن أضرارها تعود لاحتوائها على:

1-نسبة عالية من الدهون المشبعة.

2- الإكثار منها يرفع مستوى الكوليسترول الضار، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3-لا تحتوي على الألياف، لذا قد تكون سبب في حدوث الانتفاخات والإمساك.

كما حثت دائما بأن اختيار اللحم الطازج والتأكد من طهيه بشكل جيد يمكن أن يحدث فرقا في الآثار الجانبية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الصحة عيد الاضحى لحوم الاصاحي

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