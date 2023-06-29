المفطح في المقدمة.. تعرف على وجبتك المفضلة في عيد الأضحى

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لعيد الأضحى مذاقه ورونقه الخاص في الاحتفال، خاصة فيما يتعلق بالوجبات والأكلات الشعبية، التي تحظى المملكة بعدة أكلات شعبية محببة لدى الجميع ومنها:

1-المفطح:

يعتبر المفطح ، من أشهر الأكلات ، وفيما يلي طريقة عمله، وهو عبارة عن لحم الخروف.

طريقة التحضير:

– تكثر خطوات المطفح لكنها لا تأخذ وقتا طويلا، على نار متوسطة، حيث يتم وضع كمية كبيرة من الماء والبصل والثوم والفلفل الأخضر وورق الغار والحبهان والقرنفل والقرفة والكزبرة، ويُترك الماء حتى يغلي.

– بعد ذلك وضع اللحم والزعفران والثوم البودر والفلفل الأحمر البودر والبهارات المشكلة والفلفل الأسود.

– ترك المكونات على النار حتى ينضج اللحم.

– إضافة الملح وترك اللحم يغلي 10 دقائق ثم يرفع من المرق ويوضع في صينية فرن.

– وضع الصينية في الفرن عند درجة حرارة 300 واتركها حتى يحمر اللحم.

– وضع كمية قليلة من الزيت في وعاء، ثم وضع الوعاء في الصينية ويغطى بورق قصدير.

– تسخين قطعة فحم ووضعها في الزيت ثم تغطية الصينية بسرعة.

– بعد ذلك على نار متوسطة، وتذويب السمن والدهن ثم إضافة البصل وتقليبه حتى يذبل.

– إضافة الحبهان والقرنفل والقرفة والملح والفلفل الأسود وتقليبه جيدًا، ثم الأرز ومرق اللحم وتقليبه ثم تركه حتى الغليان.

– خفض النار وتغطية الوعاء وترك الأرز حتى ينضج.

– تصفية الزعفران ثم توزيع ماء الزعفران على وجه الأرز.

– وضع كمية قليلة من الزيت في وعاء، ثم وضعه في منتصف الأرز وتغطيته.

2- الجريش:

عبارة عن القمح الصلب المكسر المسمى اللقيمي المجروش،المرق اللحم، الفلفل الأسود، الكمون،البصل، وهو من أشهر الأطباق في المملكة بعيد الأضحى.

3- الحميس:

عبارة عن قطع اللحم الضاني بالعظم المطهوة، والجريش المصنوع من الحبوب، وكبسة الأرز باللحم،بالإضافة إلى المرقوق المكون من الصلصة الحمراء العجين،الأرز واللحم.

4- المرقوق:

وهو من أشهر الأطعمة ، وهي عبارة عن الدقيق ويضاف له الماء والملح ويتم عجنه، حتى يتماسك ثم يضاف إليها اللحم المطهو، الخضراوات المختلفة، وتقدم مع الخبز أو الأرز.

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