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تعرف على أفضل عبادة في أيام التشريق (فيديو)

تعرف على أفضل عبادة في أيام التشريق (فيديو)

تعرف على أفضل عبادة في أيام التشريق (فيديو)
٠٨:٤٦:٤٦ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالسلام الشويعر، أستاذ العلوم الشرعية والقانونية في كلية الملك فهد الأمنية، أفضل عبادة في أيام التشريق.

أفضل أعمال يوم التشريق

وقال الشيخ الشويعر: “لنكثر من تكبير الله عز وجل في هذه الأيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام أيام التشريق، هي أيام أكل وشرب”.

وأضاف الشيخ الشويعر “لا يجوز الصيام في هذه الأيام، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولذلك فإن أفضل عبادة بل أظهر عبادة في أيام التشريق كثرة ذكر الله”.

رمي الجمرات

وتوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك – أول أيام التشريق – إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

توزيع الحشود

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى .

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