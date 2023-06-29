الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل
الإمارات تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج شديدة ردًا على إهانة المصحف الشريف
إنقاذ خروف قبل سقوطه من أعلى أحد المباني (فيديو)
في عيد الأضحى.. تعرف على أجمل الحدائق والمتنزهات في المملكة
“وما تدري نفس”.. قطع اللعب لأجل الصلاة وبعد إتمامها وافته المنية (فيديو)
الإطاحة بـ 3 مواطنين من مروجي المخدرات بالرياض وجازان

الرئيسية

 /

محليات

 /

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل
٠٦:٠٥:٣٧ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل – رحمه الله – وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت:

وأدّى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.

نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود

الكلمات الدلالية:
أمير منطقة الرياض الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن الأمير فيصل بن بندر صلاة الميت

مواد ذات صلة

المزيد
بورصة لندن تفتح أبوابها لـ«أرامكو» بقواعد تنظيمية جديدة

بورصة لندن تفتح أبوابها لـ«أرامكو» بقواعد تنظيمية جديدة

٠٢:٢٠ م، الخميس، ١٣ يوليو ٢٠١٧
التقاعد: إيقاف استقبال طلبات «ضم إلى التأمينات» ورقياً.. وتحويلها إلكترونياً

التقاعد: إيقاف استقبال طلبات «ضم إلى التأمينات» ورقياً.. وتحويلها إلكترونياً

٠٤:٠٦ م، السبت، ١٦ فبراير ٢٠١٩
بسبب رسوب طالبة.. تهديد أكاديمية في جامعة بيشة بـ«مادة غريبة»

بسبب رسوب طالبة.. تهديد أكاديمية في جامعة بيشة بـ«مادة غريبة»

٠٦:٠٨ م، الجمعة، ١١ مايو ٢٠١٨
محكمة هندية تُفرج عن سعوديَيْن عُثر على رصاصة في حقيبتهما

محكمة هندية تُفرج عن سعوديَيْن عُثر على رصاصة في حقيبتهما

٠٥:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *