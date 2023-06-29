بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح بعض التنبيهات المتعلقة برمي الجمرات

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان بعض التنبيهات المعلقة برمي الجمرات في الحج.

وقال الشيخ الخثلان، إن رمي الجمرات من واجبات الحج، ويكون في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وكذلك يكون في الثالث عشر لمن تأخر.

مجموع الحصيات وموعد الرمي

وتابع الشيخ الخثلان: “إن الرمي في اليوم العاشر يكون لجمرة العقبة فقط، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر تُرمى الجمرات الثلاث، واليوم الثالث عشر ترمى أيضا الجمرات الثلاث بحق المتأخر.

وأوضح أن مجموع ما يرميه الحاج إذا كان متعجلا 49 حصاة، 7 في يوم العيد، وإحدى وعشرين في اليوم الحادي عشر وإحدى وعشرين في اليوم الثاني عشر.

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وقال “إذا كان متأخرا فمجموع الحصيات 70 حصاة، 7 يوم العيد، وإحدى وعشرين في الحادي عشر وإحدى وعشرين في اليوم الثاني عشر وإحدى وعشرين في اليوم الثالث عشر”.

حجم حصاة الجمرات

وأوضح الشيخ الخثلان: “تكون الحصاة كما يقول الفقهاء فوق الحمص، وفوق البندق، ولكن كثير من الناس لا يعرفون الحمص ولا البندق، ولذلك أن تكون في حدود بعر الغنم كما جاء ذلك في إحدى الروايات”.

هذا ويواصل ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة.

ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى “جمرة العقبة”.

المبيت في منى

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة (غدا) قبل غروب الشمس، متوجها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

أعمال يوم النحر

وقد أدى حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال يوم النحر؛ إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام، وكان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

عدد ضيوف الرحمن

في سياق متصل، أوضح وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن عدد ضيوف الرحمن هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 21% من إجمالي الحجاج، ومن الدول الآسيوية غير العربية 63.5% من إجمالي ضيوف الرحمن.

فيما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية غير العربية 13.4%، ومن دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى 2.1%.