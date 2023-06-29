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الإمارات تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج شديدة ردًا على إهانة المصحف الشريف
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الإمارات تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج شديدة ردًا على إهانة المصحف الشريف

الإمارات تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج شديدة ردًا على إهانة المصحف الشريف

الإمارات تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج شديدة ردًا على إهانة المصحف الشريف
٠٦:٠٠:١٠ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، استدعاء ليزلوت أندرسون سفيرة السويد لديها وأبلغتها احتجاجها واستنكارها الشديدين على السماح بإهانة المصحف الشريف.

احتجاج شديد

وقالت الوزارة في بيان لها، أبلغنا السفير احتجاجنا على سماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم من حرق نسخة من القرآن الكريم، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وفي عدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد.

مراقبة خطاب الكراهية

وشددت على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن.

كما عبرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوق لمثل هذه الأفعال الشنيعة.

وسلمت عائشة بنت سويدان السويدي مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية مذكرة الاحتجاج إلى سعادة السفيرة.

مذكرة احتجاج

وشددت المذكرة على رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.

وأكدت مذكرة الاستدعاء على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

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الكلمات الدلالية:
الامارات السويد اهانة القرآن سفيرة السويد

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