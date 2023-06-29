“وما تدري نفس”.. قطع اللعب لأجل الصلاة وبعد إتمامها وافته المنية (فيديو)

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في واقعة نادرة تكشف عن حقيقة الموت وأنه هاذم اللذات حقا، ويأتي بغتة وفي كل حين، وثق مقطع فيديو حادثة غريبة في سوريا.

وفاة رجل أثناء مباراة:

وبحسب ما تم تداوله، فقد وثق مقطع فيديو متداول لحظة وفاة رجل إثر إصابته بنوبة قلبية أثناء لعبه كرة القدم في بلدة تفتناز السورية.

ويظهر الفيديو قيام الرجل بأداء الصلاة وبعد إنهائها واصل لعب كرة القدم في الملعب .

ومع شدة جريه وحيويته، سقط فجأة على الأرض دون أن يستوعب الفريق ما حل به للحظات وعقب ذلك تجمعوا حوله واكتشفوا وفاته بشكل مفاجيء.

وفاة لاعب بشكل مفاجيء:

وفي وقت سابق لواقعة مشابهة، داهم موت الفجأة لاعبًا مصريًا خلال مباراة كرة قدم بحضور حشد جماهيري وأمام كاميرات التصوير، حيث سقط اللاعب بشكل مفاجئ دون أن يتدخل معه لاعب آخر ليلفظ أنفاسه الأخيرة في لحظات ويفشل الأطباء في محاولة إنقاذه.

وكان اللاعب يدعى سامي سعيد، لاعب نادي مطروح الرياضي، والذي توفى خلال مباراة في الملعب خلال مواجهة نظيره السلوم.

ووفقا لما ذكرته التقارير حينها، فقد تعرض اللاعب لسقوط مفاجئ في الشوط الثاني من عمر المباراة، أدى إلى ابتلاع لسانه ليفشل الأطباء في إسعافه داخل أرضية الملعب، وليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تداول فيديو عبر “فيسبوك” يظهر لحظة سقوط اللاعب في الملعب دون أن يتدخل أحد معه.

وقام الحكم حينها بإلغاء مباراة مطروح والسلوم قبل نهايتها بـ15 دقيقة، عقب فشل الجهاز الطبي لنادي مطروح في إنقاذ اللاعب داخل أرض الملعب.

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