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إنقاذ خروف قبل سقوطه من أعلى أحد المباني (فيديو)
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إنقاذ خروف قبل سقوطه من أعلى أحد المباني (فيديو)

إنقاذ خروف قبل سقوطه من أعلى أحد المباني (فيديو)

إنقاذ خروف قبل سقوطه من أعلى أحد المباني (فيديو)
٠٥:٤٦:٠٥ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، إنقاذ خروف قبل سقوطه بلحظات من أحد المباني الشاهقة في مصر، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

إنقاذ خروف من السقوط

وظهر الخروف متدلّيا من نافذة أحد المباني، فيما تمكن رجلان من الإمساك به، وإنقاذ حياته قبل سقوطه على الأرض.

بينما وثق أيضا مقطع فيديو متداول، لقطات طريفة لخروف يذهب إلى المسلخ بنفسه في أول أيام عيد الأضحى المبارك في إحدى مناطق المملكة.

 

خروف يذهب للمسلخ

وظهر الخروف في المقطع، يتجه إلى المسلخ، وصاحبه يمشي خلفه متعجبا من ذهاب الخروف نحو المسلخ بعد إعداد جميع الأدوات اللازمة للإضحية.

كذلك وثق مقطع فيديو فيديو متداول لحظة إخراج عجل من بئر سقط فيها، بعد أن فر من صاحبه الذي كان يتجهز لذبحه بمناسبة عيد الأضحى.

إخراج عجل من داخل بئر

وأظهر المقطع، الذي تم توثيقه في منطقة قوزانلي بولاية أضنة التركية، لحظة إخراج العجل حيا من داخل البئر.

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الكلمات الدلالية:
إنقاذ خروف خروف عيد الأضحى مصر

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