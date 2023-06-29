في عيد الأضحى.. تعرف على أجمل الحدائق والمتنزهات في المملكة

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في عيد الأضحى المبارك، تقبل العائلات على ارتياد الحدائق والمتنزهات، للاستمتاع بالأجواء وأيام العيد والتروح عن الأهل والأطفال.

وتزخر مناطق المملكة بالعديد من أجمل الحدائق والمتنزهات في العالم، منها معلقة الهدا، ومنتزه غابة رغدان.. وغيرها.

أفضل المنتزهات في المملكة ما يلي:

1- معلقة الهدا

توجد في منطقة الطائف ، وهي مشروع سياحي يربط بين قمة الهدا وأسفل الكر بطول 4200 بعربات التلفريك ، وهو يعد أطول مشروع للعربات المعلقة في الشرق الأوسط.

ويتكون المشروع من 52 عربة ، وتوجد بالمنطقة مطاعم ومسرح مكشوف تقام فيه المهرجانات والحفلات ، ومحلات ومنطقة العاب للاطفال ، وتفترش المسطحات الخضراء المكان ، كما تضم قرية الكر السياحية مدينة للألعاب المائية ، والعاب التزلج الصيفي ، تحيط بها المباني التراثية السكنية بما يتناسب مع طبيعة المكان .

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2- منتزه جبل أبو مخروق

يوجد على طريق صلاح الدين الأيوبي بحي الملز بالرياض ، ويعتقد أن جبل أبو مخروق تكون قديما من تراكمات صخرية رسوبية بشكل متدرج تعلو قمتها فجوة طبيعية ، زادت الطبيعة الصخرية المتدرجة للجبل طابعا مميزا للحديقة.

وتوجد بركة موجودة بشرق الحديقة وداخلها نافورتان ومجموعة من الشلالات ، وفي الجهة الجنوبية للحديقة مجموعة من ألعاب الأطفال داخل مسطحات خضراء محاطة بأحواض مزروعة بالورود الشجيرات .

3- حديقة الوطن

تقع في الرياض وهي من أكثر المناطق الجذب للعائلات بالمملكة، لما يوجد بها مسطحات خضراء تحيط بمناطق ألعاب الأطفال الآمنة.

ومما يميزها ويزيد من شهرتها وجود برج الرياض في منتصف الحديقة ، و قنوات ومساقط مائية بقاعدة البرج ، كما يوجد بها محلات تجارية ومنطقة المطاعم ، مع إمكانية صعود الزوار لأعلى البرج والجلوس في الصالة الداخلية به.

وتتيح الحديقة مشاهدة معالم الرياض من أعلى البرج ، وبالحديقة قوارب مخصصة للتنزه والتنقل بين أرجائها ، وفي الحديقة شاليهات ذات تصاميم تراثية ومسرح لإقامة الحفلات والمهرجانات وألعاب للاطفال .

4- منتزه الباحة :

جمال الخضرة والطبيعة

يتوسط الجبال التي تسيل منها ينابيع المياه لذا فهو من أجمل المناطق السياحية بالمنطقة ، وهو مقصد للشباب والعائلات في الصيف ، لما يتميز به من جمال الخضرة والهواء النقي وسط الجبال الخضراء ، ويزاد المكان جاذبية عند سقوط الأمطار فتختلط رائحة المطر مع الخضرة التي تعلوها السحب والضباب على قمم الجبال .

5- منتزه غابة رغدان بالباحة

يوجد على قمة رغدان الشهيرة ، وهو متنزه عائلي رائع ، حيث تتناغم الطبيعة مع سحر الضباب على قمة الجبل ، ويوجد بالمنتجع 50 فيلا تطل على الغابة ، وهي ذات خدمات فندقية متميزة ، حيث يقدم فيها اشهى الاطباق ، وارقى الخدمات الترفهية .

6- منتزه عسير الوطني

هو أول محمية طبيعية للنباتات والحيوانات البرية الذي تم إنشاؤه كأول متنزه وطني بالمملكة عام 1401ه ، تقدر مساحته 455000 هكتار.

ويعج المتنزه بالطيور الجارحة والضباع والذئاب والثعالب وما يقارب من 300 نوع من الطيور ، وزاد من جمال المكان طبيعته المكونة من الصخور البركانية المعروفة بالدرع العربي مع غطاء نباتي من أشجار العرعر المعمر الكثيف .

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7- منتزه الحبلة

يبعد 40كم عن مدينة أبها ، يقع جزء من هذا المتنزه في هوة عميقة تتراوح بين 170 إلى 300م ، وكانت الحبال هي وسيلة الانتقال الوحيدة لسكان المنطقة.

ويعتبر المنتزه من أهم مناطق الجذب السياحي لما وهبته الطبيعة من حفر في الجبال بشكل رأسي وارتفاع 2000م عن سطح البحر ، مما يمكن من التمتع بالمناطق الخلابة لقرية الحبلة القديمة ، افتتح المشروع عام 1415ه ، وزود بمشروع التلفريك ووحدات سكنية سياحية .

8- منتزه دلغان

إحدى منتزهات منطقة عسير ويقع على بعد 27كم جنوب غرب مدينة أبها ، على مساحة 440 هكتار من السهول التي تنتشر عليها الصخور وأشجار السنط والاكاسيا والطحالب ، ويتوسط المتنزه وادي دلغان بمياهه الصافية مما يزيد المكان جمالا.

ويوجد بالمنتزه ممرات ومعسكرات وملاعب فسيحة وبوفيهات ومراكز الاتصالات والحراسة للزائرين ، كما زود بشبكة طرق اسفلتية لتسهيل الوصول اليه .

9- حديقة الأمير سعود بن جلوي

هو من أضخم المنتزهات الموجود بمنطقة الخبر ، وهو يتوسط المنطقة بمساحة أكثر من 78000م ، وتزيد مساحة المسطحات الخضراء على 48900م ، يوجد به ألعاب للأطفال ومظلات خشبية للجلوس عليها مع مرافق خدمية وكافتريات .

10- حديقة المكتبة حي العليا:

تقع شمال مكتبة الملك فهد بالرياض ، وهي حديقة جميلة تضم المسطحات الخضراء تتوجها بحيرة صناعية وثلاثة نوافير تمتد الحجارة الطبيعية على جانبيها ، ويصب شلال على شكل أقواس من اعلى هيكل خرساني أمام الباب الرئيسي.

وتنتشر المقاعد حول تلك النوافير، ويتخلل الحديقة ممرات عريضة من الطوب الرملي بألوانه الزاهية ، وتحتوي الحديقة على 6 أماكن ألعاب الأطفال ، ثلاثة في الجهة الشمالية من الحديقة واثنان في الجهة الجنوبية والسادس به ملاهي كهربائية .

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