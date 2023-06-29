بعد قيام متطرف سويدي بحرقه.. بوتين: عدم احترام القرآن جريمة

تواصل- فريق التحرير:

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على واقعة إهانة القرآن الكريم في السويد، بظهوره في فيديو يحتضن المصحف الشريف، خلال زيارته لمدينة دربند الروسية.

بوتين: حرق القرآن جريمة:

واستنكر بوتين حادثة إحراق نسخة من القرآن في السويد، مؤكدا أن عدم احترام القرآن جريمة يعاقب عليها القانون في بلاده.

وأضاف بوتين: هذا (المصحف مقدس عند المسلمين، ومقدس أيضا عند الآخرين.. نعلم أن بعض البلدان الأخرى يتصرفون بصورة مختلفة، ومنهم من لا يحترم المشاعر الدينية للناس ويقولون إنها ليست جريمة.

وبهذه المناسبة استحضر رواد مواقع التواصل فيدوهات سابقة أشاد فيها بوتين بآيات القرآن الكريم واستشهد بها.

واقعة سابقة

وفي عام 2019 خلال لقاء بوتين مع الرئيس الإيراني روحاني والتركي أردوغان، استشهد بوتين مرتين بآيات من القرآن الكريم تعليقا على هجوم طائرات دون طيار على مصافي النفط السعودية.

وقال بوتين: “لا يسعني إلا أن أتذكر سطور من القرآن الكريم: اذكروا رحمة الله. لقد كنتم أعداء في يوم من الأيام، وأصلح الله قلوبكم وجعلكم إخوة. وهنا أعتقد أن هذا ما يجب أن ننطلق منه، موضحا أن أي انقسام بين الناس يؤدي الى صراعات يجب ان يسير جانبا”.

استشهد بآيات من القرآن

وفي هذا الجزء استشهد بوتين بالآية الكريمة من سورة آل عمران: “واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم ، إذ كنتم أعداء ، فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا”.

وأكمل الرئيس بوتين حديثه في هذا السياق قائلا: “”بالمناسبة، القرآن الكريم يتحدث عن عدم ارتكاب أي نوع من أنواع العنف، باستثناء حماية الشعب والبلد”.

الجمعيات الدينية

كما استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بآيات من القرآن خلال اجتماع مع ممثلي الجمعيات الدينية، حيث قرأ آيات من سورة الشورى – الآية 23 قائلا: “ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ”.

كما ظهر خلال حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلي الجمعيات نسخة من القرآن الكريم على مكتبه.

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