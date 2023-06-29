المياه الوطنية تضخ أكثر من 919 ألف م3 يوم عيد الأضحى

تواصل- واس:

واصلت شركة المياه الوطنية تنفيذ أعمالها التشغيلية لمنظومة المياه واستمرار الإمداد المائي على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن.

شركة المياه الوطنية:

وبينت الشركة أن كميات المياه الموزعة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي يوم عيد الأضحى بلغت (919,365) مترًا مكعبًا، شملت شبكات المياه وشبكات الحريق وشبكات التبريد بكفاءة تشغيلية عالية.

وأضافت أنها تعمل على إدارة منظومتها المائية والبيئية بأحدث التقنيات الذكية من خلال مركز المراقبة والتحكم (اسكادا) بكوادر وطنية مدربة، إضافة إلى جاهزية الفرق الفنية الميدانية لمباشرة ومعالجة البلاغات الواردة للشركة عبر قنواتها الرسمية.

وأكدت الشركة أن أعمالها الميدانية مستمرة لضمان جودة المياه، في حين تقوم الفرق الميدانية بسحب عينات المياه وإجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، حيث تم إجراء أكثر من (3900) فحص مخبري.

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