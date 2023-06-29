في عيد الأضحى.. الغذاء والدواء توضح علامات اللحم الفاسد

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حددت هيئة الغذاء والدواء بعض العلامات الدالة على فساد اللحوم، لاسيما في عيد الأضحى المبارك، والإقبال على تناول وتخزين اللحوم.

علامات فساد اللحوم

وتشمل علامات فساد اللحم ما يلي:

– تغير في الرائحة: بسبب تكون بعض الغازات الناتجة من تواجه البكتيريا

– تغير في اللون: حيث يتحول لون اللحم من الأحمر المائل للوردي إلى اللون الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر.

– تغير في الملمس: اللحم السليم يكون أملس وناعم، في حين أن ملمس اللحم الفاسد يصبح لزج بسبب تكاثر البكتيريا على السطح.

وفي وقت سابق، حذرت مدينة الملك سلمان الطبية، من الإكثار من تناول كميات كبيرة من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى.

إرشادات لصحتك خلال أيام عيد الأضحى

وأوضحت الهيئة، على حسابها في “تويتر”، أنه لصحتك خلال أيام عيد الأضحى، لا تتجاوز وجبة واحدة من اللحم يوميًا، مشددة على ضرورة اتباع هذه الإرشادات:

1 – تأكد من استواء الطعام بشكل جيد وعدم وصوله لدرجة الاحتراق.

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2 – استبدال الملح بالدارسين “القرفة”، والفلفل الأسود والليمون.

3 – أضف السلطة إلى وجبتك لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية والمفيدة وتشعرك بالشبع.

3 – رفض تناول الطعام وخاصة اللحوم.

4 – إمكانية إصابة الطفل بموجة من الانعزال عن الجميع.

5 – كوابيس ليلية مستمرة وترسيخ مشهد الذبح في ذهنه.

وأشارت إلى أن هناك عددًا من التوجيهات والنصائح التي يمكن من خلالها تهيئة الطفل نفسيًا، منها:

1 – اختصار مشاهدة ذبح الأضحية على الطفل الذي تجاوز 9 أعوام.

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2 – تعويد الطفل على المواقف الجريئة والتمهيد في المشاهدة بعبارات تهدئه نفسيًا.

3 – محاولة شرح الهدف من ذبح الأضحية الذي يراه هو مشهدًا مريعًا للحيوان الذي أحبه.

نصائح مهمة لتخزين اللحوم

في سياق متصل، قدمت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من النصائح فيما يتعلق بالتعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها.

ونصحت عبر حسابها في موقع “تويتر” بالآتي:

-غسل اليدين قبل لمس اللحوم، وذلك لمنع انتشار البكتيريا.

-يجب استخدام أماكن منفصلة لها بعيدًا عن مواد الطهي الأخرى والاحتفاظ بالخضار والمكونات الأخرى بعيدًا عنها.

-عدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر وكذلك يفضل تناولها خلال ساعتين من طهيها.

-عدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر لأكثر من ساعتين تجنبًا لتكاثر الميكروبات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

-في حال الرغبة بتحميدها ينصح بتبريدها في الثلاجة لمدة لاتقل عن 6 ساعات قبل حفظها بالفريزر وذلك للمحافظة على جودتها وطراوتها.

-عند وضعها بالثلاجة يجب أن تكون في أوان مغلقة بإحكام أسفل الثلاجة، لمنع تسرب السوائل منها على الأطعمة الأخرى وتلوثها.

-يفضل تناولها خلال ساعتين من طهيها.

– ومن ثم يمكن تخزين المتبقي منها في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 4 أيام بدرجة حرارة 4-5 درجة مئوية.

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