ماذا يفعل الحاج في أيام التشريق؟

تواصل – فريق التحرير:

في إطار نشر الوعي لدى الحجاج، أوضحت وزارة الحج والعمرة، مناسك الحج في أيام التشريق.

وفي “إنفوجراف” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشفت عما يجب أن يفعله الحاج، والذي جاء كالتالي:

– المبيت بمشعر منى

– رمي الجمرات الثلاث

– الذكر والدعاء

وعن كيفية رمي الجمرات، كالتالي:

– رمي كل جمرة بسبع حصيات

– التكبير قبل الرمي

أما بعد الانتهاء من كل جمرة:

– التنحي عن الطريق

– استقبال القبلة

– الدعاء والابتهال

رمي الجمرات الثلاثة

يواصل ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة.

ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).

المبيت في منى

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة (غدا) قبل غروب الشمس، متوجها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

أعمال يوم النحر

وقد أدى حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال يوم النحر؛ إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام، وكان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

عدد ضيوف الرحمن

في سياق متصل، أوضح وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن عدد ضيوف الرحمن هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 21% من إجمالي الحجاج، ومن الدول الآسيوية غير العربية 63.5% من إجمالي ضيوف الرحمن.

فيما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية غير العربية 13.4%، ومن دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى 2.1%.

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