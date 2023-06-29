خلال 1102 طلعة.. الكشافة يرشدون 72 ألف حاج تائه يوم العيد

تواصل- واس:

أرشد أفراد الكشافة العاملون في معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية يوم عيد الأضحى، 72345 حاجاً تائهاً من مختلف الجنسيات.

جمعية الكشافة في الحج:

وقد تم إيصال 4246 إلى مقار حملاتهم، وإرشاد 68099 بالتوجيه والشرح فيما يعرف بالإرشاد المتجول على الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، وبلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 1102 طلعة.

وأوضح المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الكشافة تستخدم الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية البالغة أكثر من مليون خريطة وقامت بتوزيعها على الحجاج.

أيضا تم استخدام التطبيق الإلكتروني للخريطة، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر منى، وإطلاق المعسكرات هذا العام لمبادرة “أُساعدك عن بُعد” التي خُصصت لإرشاد الحجاج التائهين الذين فقدوا كافة معلوماتهم وبيناتهم الشخصية، فضلاً عن عدم القدرة على التواصل إلا بلغة بلدانهم.

وتتضمن الإرشاد باللغات :الإنجليزية، والصينية، والفارسية، والتركية، والأوردو، والفرنسية، والهوسا، إلى جانب لغة الإشارة، وتعتمد على تطبيق الـ Zoom حيث يتم فتح القناة للحاج التائه فاقد المعلومات عبر باركود مخصص للمبادرة، ومن ثم يتم الربط مباشرة بالقاعة الإلكترونية في المركز الرئيس للمعسكرات في العزيزية بمكة المكرمة، الذي يربطه مباشرة بالمترجمين من أفراد الكشافة من الجنسين الذين تم تعيينهم لهذه الخدمة.

وكانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في ذلك اليوم، ما يقارب 1500 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

ويتبع الكشافة، آلية محددة في عملية الإرشاد حيث يتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيراً من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد ومن بينها الأجهزة الذكية.

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