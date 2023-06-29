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شاهد.. خروف يذهب إلى المسلخ بنفسه

شاهد.. خروف يذهب إلى المسلخ بنفسه

شاهد.. خروف يذهب إلى المسلخ بنفسه
٠٣:٥٧:٤١ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات طريفة لخروف يذهب إلى المسلخ بنفسه في أول أيام عيد الأضحى المبارك في إحدى مناطق المملكة.

خروف يذهب للمسلخ

وظهر الخروف في المقطع، يتجه إلى المسلخ، وصاحبه يمشي خلفه متعجبا من ذهاب الخروف نحو المسلخ بعد إعداد جميع الأدوات اللازمة للإضحية.

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو فيديو متداول لحظة إخراج عجل من بئر سقط فيها، بعد أن فر من صاحبه الذي كان يتجهز لذبحه بمناسبة عيد الأضحى.

إخراج عجل من داخل بئر

وأظهر المقطع، الذي تم توثيقه في منطقة قوزانلي بولاية أضنة التركية، لحظة إخراج العجل حيا من داخل البئر.

سقوط عجل من فوق مبنى

وكشف مقطع آخر فيديو يويق عن لحظة سقوط “عجل مكبل” من أعلى عمارة سكنية في مصر.

ويظهر الفيديو العجل وهو معلق فوق سطح العمارة قبل أن يسقط على الأرض دون أن يحرك ساكنا.

وأسرع عدد من الأشخاص نحو العجل في محاولة لمعرفة حالته، لكنه – فيما يبدو – كان قد نفق.

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الكلمات الدلالية:
الأضحية المسلخ خروف عيد الأضحى

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