الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الحج والعمرة” تمكّن 450 شخصا من الأيتام وذوي الإعاقة من الحج
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“الحج والعمرة” تمكّن 450 شخصا من الأيتام وذوي الإعاقة من الحج

“الحج والعمرة” تمكّن 450 شخصا من الأيتام وذوي الإعاقة من الحج

“الحج والعمرة” تمكّن 450 شخصا من الأيتام وذوي الإعاقة من الحج
٠٣:٢٩:٣٠ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

مكّنت وزارة الحج والعمرة 450 شخصاً من ذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج لهذا العام 1444 هـ.

مبادرة وطنية

جاء ذلك ضمن النسخة الثالثة من مبادرتها الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، تحقيقا لأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمتمثلة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

 

هدف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تمكين وإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تعزيز دورهم في المجتمع، بُغية تأديتهم مناسكهم بيسر وسهولة.

توفير سيارات مجهزة

وبينت الوزارة أنه جرى توفير سيارات حديثة ومجهزة للتنقل، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر، إلى جانب توفير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم مثل الأدوية والمستلزمات، ومترجمين إشارة ، ولغة برايل، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن المبادرة الوطنية لحج ذوي الإعاقة والأيتام انطلقت في العام 1442 هـ، وشهدت مشاركة 200 حاج وحاجة، أما عام 1443 هـ، فقد بلغ عدد المشاركين فيه 300 حاجًا وحاجة من كافة مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الايتام الحج والعمرة المعاقين

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