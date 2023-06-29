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كم حصى رماها الحجاج على جمرة العقبة؟
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كم حصى رماها الحجاج على جمرة العقبة؟

كم حصى رماها الحجاج على جمرة العقبة؟

كم حصى رماها الحجاج على جمرة العقبة؟
٠٣:٠٨:٠٥ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توافد جموع ضيوف الرحمن منذ فجر أمس (الأربعاء) في أول أيام عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة في مشعر منى بـ7 حصوات.

رمي الجمرات - الحج

رمي الجمرات

وأنهى 1,845,045 حاجاً رمي أكثر من 12,915,315 حصاة عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة بعد أن قضوا فيها ليلتهم.

وسجلت عملية توافد ضيوف الرحمن نحو منشأة الجمرات تناسقاً في رميهم للجمرة في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، وفق خطة التفويج.

جمرة العقبة

وبدأ ضيوف الرحمن في أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، اتباعاً لسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

توجيه وإرشاد

وبذل رجال الأمن في قطاعاتهم المختلفة جهودهم في توجيه وإرشاد الحجاج نحو استخدام الأدوار بمنشأة الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسراً في الحركة.

نصائح الصحة

وتواصل وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل.

وكذلك الحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضحت «الصحة» أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضحت أنه وصلت حتى هذا اليوم 1098 إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من «الصحة» منذ وقت مبكر، حتى اليوم، مبينة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

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حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق (فيديو)

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