تحذير من مادة خطيرة تدخل في صناعة مشربات الدايت الغازية

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يحذر خبراء الصحة من من مادة خطيرة تدخل في صناعة المشروبات الغازية، وتسبب الإصابة بمرض السرطان.

مشروبات تسبب أمراضا خطيرة

وفي هذا السياق، أدرجت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان المنتج المُحلي الصناعي الشهير (أسبارتيم) كمادة مسببة للسرطان.

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تصادم مع شركات المرطبات

وأوضحت الوكالة، أن المادة تدخل في معظم مشروبات الدايت الغازية الشهيرة وكذلك اللبان منخفض السعرات وهي تُستخدم منذ 1981م.

ويؤكد خبراء الصحة، أنه مع إدراج هذه المادة ضمن مسببات السرطان، سيحدث تصادم مع عمالقة شركات المرطبات.

بدائل المشروبات الغازية:

ويمكن استبدال المشروبات الغازية ببدائل صحية منها:

1-عصير الليمون: معروف عن عصير الليمون أنه شراب منعش يرفع من مناعة الجسم التي تقل بسبب الصيام في شهر رمضان، هذا بالإضافة الى أنه مفيد لمن يعانون من فقر الدم.

2- التمر الهندي: يعتبر من المشروبات المعروفة بتأثيرها الايجابي على طرد السموم بالجسم.

3- الكركديه: يتربع على رأس قائمة أفضل مشروبات شهر رمضان الكريم؛ ففي العادة يستخدمه كثيرون طوال أيام السنة لما له من فائدة كبيرة في خفض ضغط الدم المرتفع.

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