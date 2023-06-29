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لم يلتزموا بتعليمات “الصحة”.. المستشفيات تستقبل 1098 حاجا وحاجة وتُحذر من هذا الأمر

لم يلتزموا بتعليمات “الصحة”.. المستشفيات تستقبل 1098 حاجا وحاجة وتُحذر من هذا الأمر

لم يلتزموا بتعليمات “الصحة”.. المستشفيات تستقبل 1098 حاجا وحاجة وتُحذر من هذا الأمر
٠٢:٢٤:٥٠ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تواصل وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل.

وكذلك الحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

الإجهاد الحراري

وأوضحت «الصحة» أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضحت أنه وصلت حتى هذا اليوم 1098 إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من «الصحة» منذ وقت مبكر، حتى اليوم، مبينة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

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الكلمات الدلالية:
الاجهاد الحراري الشمس حجاج بيت الله وزارة الصحة

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