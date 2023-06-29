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شاهد.. عجل يفر من صاحبه ويسقط في بئر
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شاهد.. عجل يفر من صاحبه ويسقط في بئر

شاهد.. عجل يفر من صاحبه ويسقط في بئر

شاهد.. عجل يفر من صاحبه ويسقط في بئر
٠٢:٥٨:٢٤ م، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو فيديو متداول لحظة إخراج عجل من بئر سقط فيها، بعد أن فر من صاحبه الذي كان يتجهز لذبحه بمناسبة عيد الأضحى.

إخراج عجل من داخل بئر

وأظهر المقطع، الذي تم توثيقه في منطقة قوزانلي بولاية أضنة التركية، لحظة إخراج العجل حيا من داخل البئر.

سقوط عجل من فوق مبنى

وفي وقت سابق، كشف مقطع فيديو عن لحظة سقوط “عجل مكبل” من أعلى عمارة سكنية في مصر.

ويظهر الفيديو العجل وهو معلق فوق سطح العمارة قبل أن يسقط على الأرض دون أن يحرك ساكنا.

وأسرع عدد من الأشخاص نحو العجل في محاولة لمعرفة حالته، لكنه – فيما يبدو – كان قد نفق.

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في سياق متصل، وثق مقطع فيديو لحظة هروب ثور في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين.

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بئر عجل عجل يفر من صاحبه عيد الأضحى

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