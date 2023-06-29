أول أيام التشريق.. زلزال بقوة 5.2 يضرب هذه الدولة

تواصل- واس:

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس- أول أيام التشريق- الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 170 كيلومتراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بالزلزال سكان المناطق الشمالية من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

الزلزال كان على عمق 223 كيلو مترًا

وفي الشهر الماضي ضرب أيضا زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 223 كيلو متراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأقاليم البنجاب، وخيبر بختونخوا، وكشمير.

وقبل شهرين، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة باكستان وبعض المناطق في الهند وأفغانستان أيضاً، وفق هيئة المسح الجيولوجي.

اقرأ أيضا:

شجاعة نادرة.. شاهد مافعله الأطباء داخل غرفة العمليات أثناء زلزال باكستان