أمانة جدة تزيل 29 موقعا عشوائيا لحظائر ومسالخ بنطاق أبرق الرغامة

تواصل – فريق التحرير:

أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة ببلدية أبرق الرغامة الفرعية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، 16 حظيرة، و13 مسلخاً عشوائياً.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في رصد مخالفات أماكن ذبح الأضاحي، والبيع العشوائية خلال أيام العيد، وحفاظاً على سلامة الغذاء إلى جانب مكافحة مظاهر التشوه البصري.

عمالة مخالفة

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل الزهراني, أن هذه المواقع استُغلت من قبل عمالة مخالفة تمارس أعمال الذبح العشوائي في بيئة مخالفة، وتفتقر للاشتراطات الصحية، وتم على الفور مباشرة تلك المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق، رصدت العديد من الحسابات على موقع “تويتر”، افتراش عمالة مخالفة لأنظمة العمل للشوارع في سوق الصواريخ بجدة، مسببة فوضى وتشوهًا بصريًا واغلاقًا للطريق.

يأتي ذلك على الرغم من إغلاق مجمع أسواق الصواريخ بجدة في أواخر مايو الماضي، وذلك في أعقاب نشوب حريق به للمرة الثانية في غضون 10 أيام.

وتبلغ مساحة مجمع أسواق الصواريخ 9 كيلومترات مربعة، وقدر مختصون حجم مبيعاتها بنحو 400 مليون دولار سنويًا.

وكانت أمانة جدة عمدت إلى إغلاق مداخل مجمع أسواق الصواريخ جنوبي المحافظة التي تضم 27 سوقًا ومجمعًا تجاريًا مختلفة الأنشطة بعد نشوب حريقين.

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اشتراطات الأسواق الشعبية

وتتضمن اشتراطات الأسواق الشعبية عدة متطلبات منها:

1 – متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق، وتضم تركيب طفايات الحريق وصيانته..

وحظر تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشركة المصنّعة.

وفي حال وجود صعوبة في تنظيفه يجب استبداله برشاش جديد معتمد.

2 – ويجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.

3 – الالتزام بتطبيق كل المتطلبات الكهربائية في كود البناء السعودي مشتملاً على متطلبات الكود السعودي، والتركيبات الكهربائية لأنظمة الكشف والحماية من الحريق.

4 – إلى جانب متطلبات التخزين والنظافة العامة وهي:

5 – أن يكون الموقع نظيفًا وخالياً من تراكم المواد القابلة للاحتراق.

6 – أن يكون التخزين منظمًا ومرصوصًا بشكل مستقر، وأن تكون المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصولة بمسافة آمنة عن أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال الأخرى.

إضافة إلى منع التخزين الخارجي للمواد القابلة للاحتراق ضمن مسافة 3م من المبنى المجاور.

7 – أن تكون حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من موادٍ غير قابلة للاحتراق.

ويحظر تخزين المواد في المخارج وسلالم الدرج والمنحدرات والغرف الميكانيكية والكهربائية.

وتوفير حاويات النظافة مخصصة لفرز النفايات.

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