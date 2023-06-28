ثور هائج يقتحم مطعم لحوم.. والنهاية مفاجأة! (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، لحظة هروب ثور في أحد شوارع مدينة كراتشي بباكستان قبل أن يقتحم مطعم لحوم.

ويُظهر المقطع، الثور وهو يركض في شوارع المدينة، بينما يلاحقه مجموعة من الأشخاص على دراجات نارية.

ويهاجم الثور رجلاً كان يقف خارج مطعم للحوم، مما دفعه للفرار بالداخل، لكنه قام بمتابعته.

وشوهد الثور بعد لحظات وهو يخرج من المطعم بحبل.

وقال شهود عيان إنه لم يصب أحد داخل المطعم، ولم تلحق أضرار بالممتلكات.

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