سكان كوريا الجنوبية يصغرون عامًا كاملاً بين عشية وضحاها.. ماذا حدث؟

تواصل – فريق التحرير:

استيقظ سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم أكثر من 51 مليون شخص على أمر غريب وهو تراجع عمرهم عامًا كاملاً.

وتعود تفاصيل القصة إلى أن المولود الجديد في البلاد يسجل عند مولده بأن عمره عامًا، وهذا ما كانت البلاد تسير عليه في السابق.

ولكن تشريعًا جديدًا تم اعتماده رسميًا ودخل حيز التنفيذ اليوم يقضي بالعمل بالنظام العالمي في احتساب أعمار المواليد عالميًا.

وبالتالي فإن جميع مواطني الدولة قد نقصت أعمارهم عامًا كاملاً بسبب هذا الإجراء.

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المملكة وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة

مذكرة تفاهم

في وقت سابق، وقعت المملكة وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين البلدين.

ووقعها عن الجانب السعودي معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح بن ناصر الجاسر، وعن الجانب الكوري معالي وزير المحيطات والثروة السمكية تشو سيونغ هوان .

اتفاقية بين المملكة وكوريا

وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية بتبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين في مجال التعاون البحري.

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بهدف الاعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين المملكة وكوريا الجنوبية، ولتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية (STCW) لعام 1978م وتعديلاتها لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة.