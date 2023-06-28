منها مكة.. تحذير عاجل لـ “الأرصاد” من رياح وأتربة على عدة مناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة، على هذه المناطق:

1 – منطقة الرياض، وتشمل ” الأفلاج والسليل”.

2 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة ”.

3 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والعديد وبقيق وحرض وخريص”.

4 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “بدر وينبع والمهد ووادي الفرع والحناكية”.

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “عرفات ومزدلفة ومنى وجدة ورابع وبدرة والجموم وبحرة وكامل وخليص والقنفذة والليث”.

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6 – منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة”.

7 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة”.

واشار المركز أن الحالة المتوقعة من الأمطار الخفيفة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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