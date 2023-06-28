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انتبه: تحذير من خطر قاتل داخل الفنادق
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انتبه: تحذير من خطر قاتل داخل الفنادق

انتبه: تحذير من خطر قاتل داخل الفنادق

انتبه: تحذير من خطر قاتل داخل الفنادق
٠١:٢٠:١٦ ص، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء من أن مكيفات الهواء في الفنادق يمكن أن تتسبب في مشكلات صحية خطيرة؛ نظرًا لأن وحدات التكييف يمكن أن تؤوي بكتيريا تسبب عدوى ضارة.

وقالت نيرة سليم، كبيرة الصيدلانيات الإكلينيكيين، لصحيفة “مترو”: “بشكل عام، لن تجعلك وحدة تكييف الهواء التي يتم صيانتها بشكل جيد مريضًا. ومع ذلك، فإن وحدة التكييف التي لا يتم صيانتها من حيث تراكم المياه يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالعدوى إذا حصدت الفيروسات والبكتيريا – خاصة إذا نمت بداخلها العفن أو الميكروبات”.

وقد يعاني الشخص من أعراض التهاب الحلق وجفاف الفم وصعوبة التنفس والعطس وتهيج الجلد والصداع أو التعب.

لكن استنشاق الهواء المليء بالجراثيم باستمرار يمكن أن يسبب عدوى في الرئة تسمى مرض “الليجيونيلا” – وهو نوع حاد من الالتهاب الرئوي.

كيف تنتقل عدوى الليجيونيلا؟

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وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيـا يمكن أن يصاب الشخص بعدوى “الليجيونيلا” إذا استنشق قطرات صغيرة من الماء تحتوي على بكتيريا تسبب العدوى.

وعادة ما يتم التقاط العدوى في أماكن مثل الفنادق أو المستشفيات أو المكاتب حيث تدخل البكتيريا في الهواء، أو أجهزة الترطيب، أو أحواض المياه الساخنة أو حمامات السباحة.

وفي حين أنها ليست شائعًة (هناك حوالي 15 حالة لكل مليون شخص كل عام في أوروبا وأستراليا والولايات المتحد)، إلا أنها يمكن أن تكون “خطيرة للغاية”.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، إن حوالي واحد من كل 10 أشخاص يمرضون يموتون بسبب مضاعفات فشل الجهاز التنفسي أو فشل الأعضاء.

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أبرز الأعراض

تشمل الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر ما يلي:

-سعال.

-صعوبة في التنفس.

-ألم الصدر.

-حرارة عالية.

-اعراض تشبه اعراض الأنفلونزا.

يحتاج بعض المصابين بالعدوى إلى العلاج في المستشفى، بما فيها المضادات الحيوية عن طريق الوريد والأكسجين وجهاز التنفس.

ويقول الخبراء إن أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالمرض هي خدمة أنظمة التكييف مرة واحدة في السنة على الأقل.

لكن نيرا قالت إنه إذا كنت في عطلة، فيمكنك تجربة مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يمكن أن تقلل الأعراض.

وأضافت أنه يجب أيضًا اختيار المنتجعات ذات السمعة الطيبة التي “تعطي الأولوية للنظافة”، واطلب استبدال مرشح الهواء إذا كنت قلقًا.

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