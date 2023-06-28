طوال أيام التشريق.. “شؤون الحرمين” تكثف أعمالها بالتوسعة الثالثة لاستقبال الحجاج

تواصل – واس:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها كثفت من الاستعدادات لاستقبال الحجاج طيلة أيام التشريق.

وأوضحت أنه تم الاستفادة من جميع المساحات المتاحة في التوسعة الثالثة، التي خصصت بالكامل للمصلين القادمين من الساحات الشمالية والشرقية والغربية.

وأكدت وكالة الرئاسة العامة للتوسعة الشمالية، جاهزيةَ جميع الخدمات المقدمة للحجاج بشكل مباشر وجاهزية التوسعة لاستقبالهم.

تجهيز 90 مصلى مجهزة بجميع الخدمات

وبينت أنه تم تجهيز 90 مصلىً مجهزة بجميع الخدمات اللازمة والضرورية؛ وتشمل:

“الدور الأرضي، والأول، والثاني، وميزانين ، والثاني ميزانين ، والسطح، والساحات”.

كما تم استكمال أجزاء من مباني الخدمات بطاقة استيعابية تصل إلى ما يقارب 600 ألف مصلٍّ.

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وأدى حجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين البالغ عددهم 4951 حاجاً، شعائر يوم النحر استعداداً لأول أيام التشريق، في يسر وأمان.

وتم ذلك وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك بقلوب تملؤها مشاعر وروحانية عيد الأضحى المبارك وسط خدمات متكاملة.

الحجاج يصلون منى لقضاء أيام التشريق

وكان حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين والبالغ عددهم 4951 حاجًا من 92 دولة حول العالم، قد وصلوا إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق.

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واتسمت حركة تصعيد ضيوف البرنامج إلى مشعر منى بالانسيابية، وفق مشاركة من كافة القطاعات المعنية لضمان انتظام مرحلة التصعيد.

نجاح خطة “أمانة التوعية الإسلامية” بالحج

فيما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بأمانة التوعية الإسلامية نجاح المرحلة الأولى من أعمال التوعية الإسلامية التي تنفذها أمانة التوعية الإسلامية بالوزارة خلال موسم حج العام الحالي.