تشكل مبنى بارتفاع 15 مترًا.. أين تذهب الجمرات بعد أن يرميها الحجاج؟

تواصل – فريق التحرير:

كشف المهندس أحمد الصبحي، أحد منسوبي شركة كدانة، عن مصير الجمرات التي يرميها الحجاج أثناء أداء نسك الرمي بمشعر منى.

وأوضح “الصبحي” أنه بمجرد انتهاء الحجاج من مناسك رمي الجمرات، حتى تتساقط بشكل عمودي باتجاه الأسفل وتستقر في قبو المنشأة.

تجميع الحصوات

وأضاف: تجتمع الحصوات داخل عمق في الشواخص الثلاثة يصل إلى 15 متراً، وتقوم بعد ذلك عدد من السيور الآلية بتجميع الحصى الملقاة بواسطة الحجاج، وغربلتها ورشها بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة.

وواصل: ثم يتم نقلها إلى المركبات وتخزينها، والتعامل معها بعد انقضاء الموسم، مؤكداً أن أطنان الحصى تتفاوت كمياتها في مواسم الحج حسب أعداد حجاج بيت الله الحرام.

جمعية هدية الحاج

يذكر أن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالتعاون مع شركة كدانة المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، أطلقا مبادرة نوعية لخدمة الحجاج بتوفير أكثر من 80 ألف كيس حصى للجمرات.

وتم توزيع الجمرات في 300 نقطة اتصال بضيوف الرحمن في طريق المشي بمشعر مزدلفة، وعلى منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.

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