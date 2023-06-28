الجوازات: صدور 18 قرارًا إداريًا بإدانة مخالفين في الحج

تواصل – فريق التحرير:

كشفت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة عن صدور 18 قرارًا إداريًا بإدانة عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 10/ 12/ 1444هـ.

5 عقوبات

وتضمنت القرارات ما يلي:

1 – عقوبة السجن.

2- الغرامة المالية.

3- التشهير.

4- ترحيل الناقلين من المقيمين.

5- منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

6- المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

العقوبات الفورية

وتعمل اللجان الإدارية الموسمية على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

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