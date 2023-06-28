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8 نصائح.. كيف تتعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها؟

8 نصائح.. كيف تتعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها؟

8 نصائح.. كيف تتعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها؟
١٢:٤٩:١١ ص، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من النصائح فيما يتعلق بالتعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها.

ونصحت عبر حسابها في موقع “تويتر” بالآتي:

-غسل اليدين قبل لمس اللحوم، وذلك لمنع انتشار البكتيريا.

-يجب استخدام أماكن منفصلة لها بعيدًا عن مواد الطهي الأخرى والاحتفاظ بالخضار والمكونات الأخرى بعيدًا عنها.

-عدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر وكذلك يفضل تناولها خلال ساعتين من طهيها.

-عدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر لأكثر من ساعتين تجنبًا لتكاثر الميكروبات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

-في حال الرغبة بتحميدها ينصح بتبريدها في الثلاجة لمدة لاتقل عن 6 ساعات قبل حفظها بالفريزر وذلك للمحافظة على جودتها وطراوتها.

-عند وضعها بالثلاجة يجب أن تكون في أوان مغلقة بإحكام أسفل الثلاجة، لمنع تسرب السوائل منها على الأطعمة الأخرى وتلوثها.

-يفضل تناولها خلال ساعتين من طهيها.

– ومن ثم يمكن تخزين المتبقي منها في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 4 أيام بدرجة حرارة 4-5 درجة مئوية.

 

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