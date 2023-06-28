8 نصائح.. كيف تتعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها؟
تواصل – فريق التحرير:
قدمت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من النصائح فيما يتعلق بالتعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها.
ونصحت عبر حسابها في موقع “تويتر” بالآتي:
-غسل اليدين قبل لمس اللحوم، وذلك لمنع انتشار البكتيريا.
-يجب استخدام أماكن منفصلة لها بعيدًا عن مواد الطهي الأخرى والاحتفاظ بالخضار والمكونات الأخرى بعيدًا عنها.
-عدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر وكذلك يفضل تناولها خلال ساعتين من طهيها.
-عدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر لأكثر من ساعتين تجنبًا لتكاثر الميكروبات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
-في حال الرغبة بتحميدها ينصح بتبريدها في الثلاجة لمدة لاتقل عن 6 ساعات قبل حفظها بالفريزر وذلك للمحافظة على جودتها وطراوتها.
-عند وضعها بالثلاجة يجب أن تكون في أوان مغلقة بإحكام أسفل الثلاجة، لمنع تسرب السوائل منها على الأطعمة الأخرى وتلوثها.
-يفضل تناولها خلال ساعتين من طهيها.
– ومن ثم يمكن تخزين المتبقي منها في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 4 أيام بدرجة حرارة 4-5 درجة مئوية.
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