ارتفاع جديد في أسعار النفط.. و”برنت” عند 74 دولارًا للبرميل

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.03 دولارًا للبرميل بزيادة 2.45 في المئة.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للنفط إلى 69.56 دولارًا للبرميل بزيادة 2.75 في المئة.

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“أوبك” تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل في 2045

في وقت سابق، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيث، إن المنظمة تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً.

وأكد الغيث أن ذلك سيكون بحلول 2045، أي ما يزيد بنسبة 23% عن المستويات الراهنة.

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صعود أسعار النفط

وصعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد تمرد وجيز لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع.

مما أثار مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا، وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

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