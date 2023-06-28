لتجنب الجفاف.. استشاري تغذية يكشف كمية الماء التي يحتاجها الحاج يوميًا

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كشف استشاري التغذية عبد العزيز العثمان، عن الكمية اللازمة للحاج يوميًا من الماء أثناء تأدية مناسكه.

الحاج يلزمه أكثر من 3 لترات ماء يوميًا

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الحاج يلزمه أكثر من 3 لترات من الماء يوميًا لتجنب الجفاف.

وأوصى حجاج بيت الله الحرام، بالإكثار من شرب الماء والسوائل، والتقليل من شرب السوائل المحتوية على الكافيين خاصة المشروبات الغازية والقهوة والشاي.

كما نصح ضيوف الرحمن بتجنب الإجهاد والحرارة العالية والعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ارتفاع حالات الإجهاد الحراري للحجاج إلى 2000 حالة

فيما كشفت وزارة الصحة أنه تم تسجيل نحو 2000 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين حجاج بيت الله الحرام.

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‏وحذرت جميع الحجاج بضرورة الحرص على شرب المياه والسوائل بكميات كبيرة، واستخدام المظلة، وتجنب إرهاق الجسد، وقت نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

217 سريرًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وأكدت أنه تم تجهيز عدد من المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

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وخصصت “الصحة”، 217 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرًا في مكة المكرمة.

1000 مروحة رذاذ للتعامل مع ضربات الشمس

ووفرت الوزارة عددًا كبيرًا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

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ونفذت الوزارة عددًا من الدورات وبرامج التدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس، وآلية علاجها، وطرق نقلها.

الحذر من الانتظار بعد التحلل من الإحرام

وحذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طولية بعد التحلل من ملابس الإحرام.

اختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات

وأكدت أنها تحذر ضيوف الرحمن من التعرض للإجهاد البدني، والتعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام.