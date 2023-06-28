تطور مذهل.. ركبة اصطناعية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

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ابتكر العلماء زراعة ركبة اصطناعية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في خطوة يقولون إنها أكثر فائدة من عمليات استبدال الركبة التقليدية.

وعلى عكس عملية الاستبدال التقليدي للركبة باستخدام الأجهزة العامة، فإن الركبة المصممة حسب الطلب تحافظ على مفصل الركبة الموجود لدى الشخص.

كان ديفيد تاربيت (55 عامًا)، من بين أول من خضعوا لزراعة الركبة المطبوعة بالأبعاد الثلاثية.

إجراء رائع

قال تاربت عن قدرته على المشاركة في سباق دراجات بعد ستة أشهر من الجراحة “لقد كان رائعًا”.

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وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “على الرغم من أن الأمر كان مؤلمًا للغاية لمدة شهرين، إلا أنني تمكنت من ركوب دراجة داخلية بسرعة كبيرة” .

وتم تطوير الركبة ثلاثية الأبعاد من قبل باحثين طبيين في مركز جامعة باث للابتكار العلاجي ومستشفى رويال ديفون وإكستر في المملكة المتحدة.

وعادة ما يتم إجراء جراحة استبدال الركبة لتخفيف الألم الناجم عن الإصابة أو التهاب المفاصل، وفقًا لمركز الأبحاث مايو كلينك.

وسيقوم الجراحون إما باستبدال جزء واحد من الركبة المصاب أو المتهالك، أو قد يستبدلون مفصل الركبة بالكامل، بما في ذلك أطراف العظام والأربطة المحيطة.

لكن لوحات HTO الجديدة المصممة حسب الطلب تعيد تنظيم ركبة المريض، مما يجعلها أقوى وأكثر ثباتًا وقدرة على تحمل وزن أكبر من اللوحات العامة الحالية المستخدمة بشكل شائع.

أسرع وأكثر أمانًا

ويعتقد الأطباء أن هذا النوع من الجراحة يجب أن تكون أسرع وأكثر أمانًا.

يعتبر إجراء قطع العظم لزرع الجهاز المخصص مثاليًا للمرضى الأصغر سنًا لأن استبدال الركبة التقليدي لن يستمر طويلاً.

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وقال أندرو تومز، مدير جراحة العظام في مستشفى ديفون وإكستر الملكي: “الركبة بها ثلاث إطارات- داخلية وخارجية ورأس الركبة”. وأضاف: “استبدال الركبة الكلي التقليدي يحل محل كل هؤلاء”.

ولكن مع الإجراء الجديد والجهاز المطبوع ثلاثي الأبعاد، فإن الجراحين “يوازنون الركبة عند هؤلاء المرضى الأصغر سنًا من خلال إعادة محاذاة الركبة، عن طريق تخفيف الضغط عن الإطارات البالية وتقويم الطرف.

وتتمتع الطباعة ثلاثية الأبعاد بإمكانية إحداث ثورة في الرعاية الطبية من خلال إعادة إنشاء أجزاء الجسم المخصصة لأجسام المرضى.

قال ريتشي جيل، الذي ساعد في تطوير جهاز الركبة الجديد في مركز الابتكار العلاجي بجامعة باث: “يمكنك القيام بذلك في وقت أقرب من تطور المرض أكثر مما يمكنك باستبدال الركبة، لذلك نحن على أمل جعله متاحًا على نطاق أوسع.”.

تقوم إحدى التجارب السريرية الآن بتجنيد المشاركين من جميع أنحاء المملكة المتحدة لإجراء دراسة تقارن الاستبدال التقليدي للركبة بهذه التقنية الجديدة.

وأضاف جيل: “أعتقد أن المزيد من الجراحين مهتمون بإجراء هذا النوع من الجراحة المحافظة على المفاصل”.