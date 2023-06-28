لن تصدق.. “هندي” يغش في الامتحانات بطريقة لا تخطر على البال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو طريقة غريبة ومبتكرة لجأ إليها شخص هندي للغش في الامتحانات.

وزرع هذا الشخص سماعة بلوتوث صغيرة جدًا في أذنه ليتمكن من خلاله من سماع أحد الأشخاص الذي يلقنه أجوبة الامتحان.

ويظهر بعض الأشخاص وهم يمسكون بهذا الرجل ويستخرجون السماعة الصغيرة من أذنه.

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“رعب وغرامة”.. هروب هندي من بطش الفيل بعد محاولة التقاط سيلفي (فيديو)

في وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة هندي من ولاية كيرلا التقاط صورة سيلفي مع أحد الأفيال.

صورة سيلفي مع فيل

وكان الرجل قد شاهد فيلا على طريق سفر فتوقف واقترب لأخذ صورة سيلفي معه.

وأثناء التقاطه للصورة ركض الفيل نحوه فهرب ونجا بحياته، حيث أفاد بعض شهود العيان بأنه كان يقضي حاجته ولم يأخذ سيلفي لذلك كان يرفع بنطاله.

وعقب هروب الرجل ونجاته قبضت عليه السلطات الهندية لاحقاً وغرموه مبلغ 4000 روبية أي ما يعادل 180 ريالا.

فيل وفتاة

كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نهاية صادمة لفتاة قامت بتصوير أحد الأفيال.

وأظهر مقطع الفيديو عددًا من زوار إحدى حدائق الحيوانات، الذين ظهروا في سعادة وهم يقومون بتصوير الفيل.