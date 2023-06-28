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بيان #عاجل من شرطة مكة بشأن حادثة تبادل إطلاق النار قرب القنصلية الأمريكية بجدة

بيان #عاجل من شرطة مكة بشأن حادثة تبادل إطلاق النار قرب القنصلية الأمريكية بجدة

بيان #عاجل من شرطة مكة بشأن حادثة تبادل إطلاق النار قرب القنصلية الأمريكية بجدة
١١:٣٤:٤١ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة عن كواليس حادثة تبادل إطلاق النار بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ” 45 : 6:”مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة.

وأضاف أنه ترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف.

مقتل الشخص المهاجم أثناء تبادل إطلاق  النار

وأكد أنه نتج عن تبادل النار مقتل المهاجم الذي كان يستقل سيارة ويحمل سلاحًا ناريًا.

إصابة أحد العاملين من الجنسية النيبالية

كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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أخبارالسعودية اليوم القنصلية الأمريكية تبادل إطلاق النار جدة حادث إطلاق نار شرطة مكة

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